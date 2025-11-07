استعدادات إسرائيلية لإجراء مناورات واسعة بالضفة

يستعد الجيش الإسرائيلي لإجراء تدريبات ميدانية واسعة النطاق ابتداء من الاثنين المقبل، في إطار ما تصفه بـ«استخلاص العِبر العملياتية» من أحداث السابع من أكتوبر.

وبحسب ما نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية المستقلة عن قناة «كان» العبرية، فإن المناورات تهدف إلى رفع جاهزية الجيش لاحتمال تصعيد ميداني يشمل عمليات تسلل أو هجمات ينفذها فلسطينيون من الضفة الغربية نحو المستوطنات.

وتشمل التدريبات محاكاة ميدانية لسيناريوهات اقتحام وتسلل متزامنة، يجري خلالها اختبار سرعة استجابة القوات البرية ووحدات الطوارئ المحلية في المستوطنات.

وقالت القناة إن المناورة ستنفذ على مستوى فرقتين، في أول تطبيق عملي واسع تشارك فيه الفرقة 96 التي أُنشئت خلال الحرب مع إيران قبل بضعة أشهر، وتوكل إليها مهمة حماية الحدود مع الأردن.

ويشارك في التمرين قادة من هيئة الأركان العامة، إضافة إلى وحدات جوية وخاصة، وجهاز الشاباك، والشرطة، ووحدات الهندسة العسكرية. وأوضحت التقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، عقد جلسة مخصصة قبل بدء المناورة، لبحث التهديدات المتزايدة للطائرات المسيرة، ولا سيما في المناطق الحدودية.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات ثلاثة أيام، بإشراف مباشر من القيادة المركزية، وتركز على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالات الطوارئ.

يأتي هذا في حين أصدر الجيش الإسرائيلي قراراً بالاستيلاء على أراض في الأغوار الشمالية، وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن الجيش الإسرائيلي أصدر قراراً بالاستيلاء على أراض مسجلة بالطابو (لم تحدد مساحتها) لفلسطينيين في خربة الحديدية.

وأضاف أن الجيش يسوق ذرائع مختلفة للاستيلاء على مزيد من الأراضي في الأغوار الشمالية. وكذلك في القدس، حيث اقتحمت قوات إسرائيلية ومستوطنون، أمس، مناطق عدة في المدينة وضواحيها، ونفذوا عمليات هدم واعتقالات واقتحامات واسعة.

وقام مستوطنون بهدم 4 «بركسات» في تجمع الحثرورة البدوي شرق مدينة القدس المحتلة، كما اقتحم الجيش برفقة جرافاته بلدة قطنة شمال غرب القدس وهدم منزلين مأهولين.