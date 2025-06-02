وزير الخارجية المصري يشدد على أهمية إنهاء الحرب في غزة

شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع يجب أن يُشكّل أولوية للمجتمع الدولي في هذه المرحلة الحرجة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه الوزير عبد العاطي من ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط .

وأكد عبد العاطي أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي يتطلب تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات شعوب المنطقة، وتنسجم مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام حقيقي ومستدام في الشرق الأوسط.