الجيش الإسرائيلي يتعرف على جثة أحد رهائنه سلمتها "حماس"

أكدت إسرائيل الأربعاء أن الجثة التي سلمتها "حماس" الثلاثاء تعود إلى مواطن إسرائيلي أميركي اختطفته حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأعادت "حماس" مساء الثلاثاء جثة الرهينة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بعد انتهاء عملية التعرف على هوية الرهينة من المركز الوطني للطب الشرعي... أبلغ ممثلو جيش الإسرائيلي عائلة الرهينة المتوفى الرقيب إيتاي تشين، بأنه عاد إلى إسرائيل وتم التعرف" على جثته.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "كان يبلغ 19 عاماً وقت وفاته. أعلنت وفاته رسميا في 10 مارس 2024".

وبذلك، يكون عدد جثث الرهائن التي لا يزال يتعين على "حماس" إعادتها إلى إسرائيل أصبح سبعة.

وكان تشين يتمركز على الحدود مع قطاع غزة عندما شنت "حماس" هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأعطى تشين لوالديه إشارة أخيرة على أنه ما زال حيا خلال الهجوم على قاعدته. وبقي مصيره غامضا لمدة خمسة أشهر، حتى أعلن الجيش الإسرائيلي وفاته في مارس 2024.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه سقط خلال القتال ونقلت جثته إلى القطاع الفلسطيني.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر، أطلقت "حماس" سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن حوالى ألفَي أسير فلسطيني، وبدأت إعادة جثث الرهائن القتلى.