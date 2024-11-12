غزة تحت وطأة المجاعة.. جحيم على الأرض

وكالات





تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف على قطاع غزة موقعة عشرات الضحايا، وبخاصة في مناطق مشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا ومحيطهما بشمال غزة، التي تتعالى التحذيرات الدولية من بؤس الأوضاع الإنسانية فيها، واقتراب شبح المجاعة منها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن «جزءاً كبيراً من أكثر من مليوني شخص يعاني سوء تغذية حاداً ويعيش في ظروف لا توصف»، الأمر الذي يتفق مع توصيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لغزة المهددة بالمجاعة بأنها صارت «جحيماً على الأرض» لمليون طفل يعيشون فيه. وقالت قناة «روسيا اليوم» إن الدفاع المدني لا يزال معطلاً قسراً في جميع مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف الفلسطينيين هناك من دون رعاية إنسانية وطبية.

هدم مبانٍ

وهدم الجيش الإسرائيلي، أمس، مبان سكنية في مخيم جباليا، حيث يعمل على إنشاء منطقة عازلة، تزامناً مع قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة جباليا النزلة أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وتوغلت القوات الإسرائيلية فجر أمس في محيط أرض اللوح ومسجد معاذ بن جبل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول 20 قتيلاً وأكثر من 30 إصابة إلى المستشفى من جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات. وأضاف المستشفى في بيان أن الجيش الإسرائيلي قصف خزانات المياه، ما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض المباني الخاصة بالمستشفى، موضحاً أن أضراراً لحقت بمبنى الإدارة من جراء إطلاق الطيران المسيّر النار بشكل مباشر عليه.

منطقة مجاعة

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة بالإعلان فوراً عن غزة منطقة مجاعة، في ‏ظل التداعيات الخطيرة للقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية، وخاصة الشمال.

‏وأشارت الشبكة في بيان إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى مناطق شمال القطاع، وتقيد ‏دخولها إلى مختلف مناطق القطاع، حيث إن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز 30 شاحنة مساعدات يومياً، بما يمثل نسبة ‏‏6 بالمئة من الاحتياجات الأساسية، وفقاً لقناة «الغد» الإخبارية.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، إن القوات الإسرائيلية دمرت معظم سيارات الإسعاف، مشيراً إلى أن ما بقي منها لا يسمح له بالتحرك في شمال غزة.

وقضى خمسة أشخاص على الأقل في غارة طالت منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة، حسب الدفاع المدني الفلسطيني. وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار تجاه المناطق الجنوبية من حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.