3 قتلى في قصف إسرائيلي يضعف اتفاق غزة

عصف قصف إسرائيلي باتفاق وقف النار في غزة موقعاً 3 قتلى، في حين سلمت إسرائيل جثامين 30 فلسطينياً عقب تسلمها رفات رهينتين من حركة حماس، فيما أعلنت تركيا استضافتها اجتماعاً وزارياً إسلامياً، الاثنين، لدعم الخطة الأمريكية للسلام في القطاع.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية، إن 3 أشخاص قتلوا أمس، جراء هجمات الجيش الإسرائيلي. وأفاد سكان بوقوع قصف وإطلاق نار إسرائيلي في شمال غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية إن فلسطينياً آخر توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق. إلى ذلك، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن الصليب الأحمر سلمها 30 جثة لفلسطينيين قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الحرب، وذلك بعد يوم من تسليم «حماس» رفات رهينتين.

بدوره شدد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيار كراهنبول، على أن زيارات المنظمة للمعتقلين الفلسطينيين لا تشكل تهديداً أمنياً على إسرائيل، وذلك تعقيباً على حظرها من قبل تل أبيب، وقال كراهنبول: لا يمكن لزياراتنا أن تشكل تهديداً أمنياً أو تهديداً للأمن القومي لإسرائيل، داعياً تل أبيب للسماح باستئنافها.

وأوضح كراهنبول أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني في غزة أصبح نمطاً مأسوياً للغاية، مضيفاً: هناك تراجع أوسع في احترام القانون الإنساني الدولي.

والذي من الواضح أنه لم يحترم في النزاع.. نحن نتعامل مع ما يمكن أن يكون أحد أكثر الصراعات دراماتيكية في عصرنا، مشيراً إلى الاستخدام المكثف للعنف الجنسي واستهداف المدنيين والمرافق الطبية.

وقال كراهنبول إن حجم الدمار في غزة يفوق كل ما رآه من قبل، محذراً من أن المساعدات الإنسانية لا تزال أقل بكثير من المطلوب، وقال: خلال الأعوام الخمسة والعشرين أو الثلاثين التي أمضيتها في العمل الإنساني، لم أرَ مستوى من الدمار كهذا.

وتابع المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: لا تدخل كميات كافية من المساعدات حتى الآن إلى قطاع غزة، وما يحتاج إليه الناس يفوق بكثير ما نستطيع توفيره حالياً. وأشار إلى أن الحاجات الأساسية لسكان غزة هائلة لدرجة أن ما تمكنوا توفيره بفضل تحسن إمكان الوصول الإنساني للقطاع لا يشكل سوى رأس جبل الجليد.

سياسياً، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا ستستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية بلدان مسلمة في إسطنبول الاثنين، دعماً لخطة السلام الأمريكية في غزة، وقال فيدان لصحفيين:

سنعقد اجتماعاً في إسطنبول الاثنين، مع وزراء خارجية الدول التي التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك، لتقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه معاً في المرحلة المقبلة، معرباً عن قلقه بشأن استمرار هذه الهدنة.