شهداء جدد في خان يونس.. وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية تطال الأطفال

استشهد ما لا يقل عن 13 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في هجوم نفذته القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن طائرات إسرائيلية مسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 3 أطفال على الأقل، ونساء، فيما استشهدت سيدة بالرصاص في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,321 شهيدا، و123,770 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني قتلوا أو أصيبوا منذ أكتوبر 2023 بمعدل طفل واحد كل 20 دقيقة.

وذكرت "يونيسف"، في بيان لها، أنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس، قتل 1309 أطفال وجرح 3738 آخرون، مجددة دعوتها بإنهاء العنف وحماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية فورا، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

من جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وغير متقطعة، مؤكدة امتلاكها إمدادات كافية في مستودعاتها بعمان لإطعام أكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر.

وانتقدت "الأونروا" نظام توزيع المساعدات الحالي المدعوم أمريكياً، وقالت إنه يعاني من مشاكل كبيرة تجبر السكان على النزوح لمسافات طويلة، مما يهدد بتكرار "نكبة ثانية" بسبب التهجير القسري المحتمل.

ووصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا النظام بأنه "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع"، مطالباً بالسماح الكامل للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية.