إسرائيل تعلن تسلمها جثتي رهينتين في قطاع غزة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تسلمت رفات رهينتين من الصليب الأحمر في غزة وسيجري نقلهما إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق أعلنت حركة (حماس) أنها ستسلم رفات الرهينتين اليوم. وشنت إسرائيل أمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية الدامية على القطاع، وهو ما ألقى بظلاله على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر استلم رفات الرهينتين من حماس في غزة وأنه في طريقه لتسليمهما إلى القوات الإسرائيلية. وسيتم نقل رفات الرهينتين بعد ذلك إلى إسرائيل للتحقق منها ثم دفنها.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الأحياء مقابل ما يقرب من 2000 سجين ومحتجز فلسطيني بينما سحبت إسرائيل قواتها ووافقت على وقف هجومها.

ووافقت حماس أيضا على تسليم رفات جميع الرهائن القتلى البالغ عددهم 28 مقابل رفات 360 مسلحا فلسطينيا قتلوا خلال الحرب لكنها لم تسلم حتى اليوم الخميس سوى 17 منها.

وتقول إسرائيل إن حماس تعرقل تسليم رفات باقي الرهائن لكن الحركة تنفي ذلك وتقول إن من الصعب تحديد أماكن باقي الرفات وانتشالها وإن الأمر سيستغرق وقتا.