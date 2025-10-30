إسرائيل تعود للهدنة بعدما قتلت أكثر من 100 فلسطيني

وصفت الأمم المتحدة، أمس، عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات الإسرائيلية الجديدة في غزة بأنه «مروع»، وحضت جميع الأطراف على التمسك بالسلام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن القصف الإسرائيلي، واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُخرق.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «بشدة» الغارات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك. وقال دوغاريك للصحافيين إنّ «الأمين العام يدين بشدة سقوط قتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مدنيين في غزة أمس، ومن بينهم الكثير من الأطفال»، مضيفاً إنّه «يدين جميع الأعمال التي تقوّض وقف إطلاق النار وتعرّض المدنيين للخطر». ودعا الأطراف إلى احترام التزاماتهم وإلى تجنّب «جميع الأعمال التي تهدّد المدنيين أو تعوّق المساعدات الإنسانية».

وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان عن «تقارير مروعة حيث قتلت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية ليلاً أكثر من 100 فلسطيني، واستهدفت بشكل رئيس المباني السكنية وخيم النازحين والمدارس في جميع أنحاء القطاع».

احترام الاتفاق

ودعا الاتحاد الأوروبي مختلف الأطراف في غزة إلى «احترام وقف إطلاق النار»، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة. وقالت ريبيرا، وهي مسؤولة عن سياسة المنافسة، في منشور عبر منصة إكس «نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات».

وقال الناطق باسم الطاقم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني، نُجدّد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، إلى مواصلة احترام وقف إطلاق النار. وأضاف لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي العمل مجدداً بوقف إطلاق النار. وقال في بيان منفصل إنه استهدف العشرات من مسلحي حماس في أنحاء القطاع، إضافة إلى مستودعات أسلحة وأنفاق تابعة للحركة. وتحدث عن أسماء خمسة مسلحين، من بينهم قيادي في حماس، قال الجيش إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023.

أطفال ونساء

لكن وزارة الصحة في غزة أكدت أن 46 طفلاً و20 امرأة كانوا من بين 104 أشخاص لقوا حتفهم في القصف.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة رويترز جثثاً عدة لنساء وأطفال داخل مستشفى.

ورغم الغارات الجوية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق وقف إطلاق النار ليس في خطر. وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية «حسب ما علمت، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً... لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي لهم الرد بالمثل».

وأضاف «لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر... عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا».