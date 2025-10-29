الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد سلسلة غارات شنتها إسرائيل على القطاع وقالت إنها جاءت ردا على انتهاكات من حركة "حماس".

وأعلن الدفاع المدني في غزة الأربعاء مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً في ضربات إسرائيلية شنت خلال الليل بعدما قتل جندي إسرائيلي في هجوم في القطاع.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "لا شيء" سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه بين إسرائيل و"حماس".

وقال الناطق باسم الدفاع محمود بصل: "نقل الدفاع المدني ومسعفون 50 شهيدا على الأقل وبينهم 22 طفلا وعدد من النساء والأطفال اثر الضربات الاسرائيلية منذ الليلة الماضية والمستمرة على قطاع غزة، ومن بين الشهداء عدد من النساء وكبار السن".

وأضاف أن "الاحتلال شن عشرات الضربات الجوية والمدفعية الليلة وحتى صباح اليوم في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف النار".

وأفاد بسقوط نحو مئتي جريح في كافة مناطق القطاع منددا بـ"وضع كارثي ومرعب".

وقالت خديجة الحسني البالغة 31 عاما وتقيم في خيمة بمدرسة في مخيم الشاطئ في شمال قطاع غزة "القصف لم يتوقف، انفجارات طوال الليل، كنا بدأنا نتنفس الصعداء ونحاول أن نستعيد حياتنا فجاء القصف ليعيد الحرب والانفجارات والقتل، هذا حرام وجريمة".

وأكد ترامب الأربعاء أن الضربات الإسرائيلية لا تهدد بسقوط وقف إطلاق النار، مشددا على حق إسرائيل في الرد على الهجوم على أحد جنودها.

وقال ترامب لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ عناصر حماس "قتلوا جنديا إسرائيليا. لذا، فإن الإسرائيليين يردّون. ويجب عليهم أن يردّوا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن أحد جنودها يونا افرائيم فيلدباوم البالغ 37 عاما قتل الثلاثاء في قطاع غزة.

ونفت حركة "حماس" التي سيطرت على قطاع غزة في العام 2007 أن تكون هاجمت القوات الإسرائيلية. وقالت في بيان "تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت الحركة اتهمت في وقت سابق الدولة العبرية بارتكاب "خروقات" للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

وبحسب حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس قبل الضربات الأخيرة، قتل ما لا يقل عن 94 فلسطينيا في عمليات قصف إسرائيلية منذ العاشر من اكتوبر، موعد بدء سريان وقف إطلاق النار.