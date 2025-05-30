غزة.. حديث عن هدنة وسط القتل والغارات

قدم مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يشمل إطلاق سراح 10 رهائن، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقاً لمسودة الخطة الجديدة، سيتم إطلاق سراح الرهائن على دفعتين خلال أسبوع، كما سيتعين على حركة حماس تسليم جثث 18 إسرائيلياً ما زالت تحتجزها في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية. ك

ما ينص الاقتراح على أن تتولى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة مجدداً. ويقضي الاقتراح بانسحاب الجيش الإسرائيلي في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخراً شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية. وفي نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن على تل أبيب أن تقبل خطة ويتكوف علناً وفوراً. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، عن لابيد القول:

«على إسرائيل أن تقبل الخطة التي نشرها الوسيط الأمريكي، ستيف ويتكوف هذا الصباح، علناً وفوراً.. أُذكر نتنياهو بأنني أؤيد قبول المخطط، حتى لو حاول وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إفساده».

بدوره، أعرب البيت الأبيض، عن تفاؤله إزاء إمكانية أن يساعد مقترح ويتكوف في سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقل موقع أكسيوس الإخباري، أمس، عن 3 مصادر مشاركة في المفاوضات. وقال البيت الأبيض، إن ذلك من شأنه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى والرهائن قريباً، وفق الموقع. ونقل «أكسيوس» عن أحد المصادر الأمريكية: «إذا تحرك كل طرف قليلاً فقط، يمكن أن يكون لدينا اتفاق في غضون أيام».

بدورها، قالت حركة حماس، إنها تسلمت من مقترح ويتكوف الجديد وتقوم بدراسته.وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات المحتجزين بقبول إسرائيل اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ويتكوف.

على صعيد متصل، ندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالهجمات الإسرائيلية على غزة التي اعتبرها بمثابة عقاب جماعي للسكان المدنيين. وقال لافروف، إن الإجراءات التي اتّخذتها إسرائيل رداً على هجوم 7 أكتوبر 2023 يمثل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، معتبراً ما يحصل في غزة غير مفهوم ولا يمكن وصفه.

غارات وقتلى

ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة، أمس، مقتل 44 شخصاً في غارات إسرائيلية منذ الفجر على مناطق متفرقة من القطاع. وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني، محمد المغير، في بيان، نقل 44 ضحية جراء غارات إسرائيلية منذ الفجر قطاع غزة.

مشيراً إلى وقوع 23 قتيلاً وإصابات وعدد من المفقودين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطيني إثر قصف طال منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان فلسطيني من منزل تعرض للقصف في عبسان الكبيرة شرق المدينة.

إضافة إلى مقتل آخر بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز للمساعدات فيما يسمى بـ «محور موراج» جنوب غرب مدينة خان يونس. ووفق الوكالة، فقد انتشلت طواقم الإسعاف 3 قتلى من تحت ركام منزل جراء قصف سابق على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.