غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في النصيرات وتصيب 4 فلسطينيين

أصيب أربعة فلسطينيين مساء اليوم السبت في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، في وقت أكد فيه الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عنصرا من حركة الجهاد .

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخًا واحدًا على الأقل نحو مركبة كانت تمر في المخيم، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مستشفى العودة لتلقي العلاج.

وأوضح مسعفون فلسطينيون أن الإصابات نتجت عن استهداف سيارة مدنية في المنطقة المذكورة، وأن الأطقم الطبية تعاملت مع الحالات فور وصولها.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن جثامين 19 شخصًا وصلت إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم أربعة قُتلوا في قصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، و15 انتُشلوا من تحت الأنقاض، إضافة إلى سبع إصابات جديدة.