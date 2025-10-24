"الفصائل الفلسطينية" تتفق على تسليم إدارة غزة إلى "لجنة تكنوقراط"

أعلنت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة أنها قرّرت تسليم قطاع غزة إلى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط، وفق ما جاء في بيان صدر عنها الجمعة.

وأورد بيان للفصائل، وبينها حماس، التي بدأت اجتماعات قبل أيام بهدف البحث في آليات تطبيق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بين حماس وإسرائيل، أنها قرّرت "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية".

كما اعلنت موافقتها على "إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

ويتطابق هذا مع مضمون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. إذ نصّت الخطة على وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد سنتين من حرب مدمّرة بين حماس واسرائيل، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، وانسحاب إسرائيلي من مناطق محدّدة في القطاع.

كما تتناول تسليم إدارة القطاع بعد الحرب للجنة من التكنوقراط المستقلين بمعاونة خبراء دوليين، وبإشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب. وتؤكد الخطة أن لا دور لحماس في حكم غزة، مشددة على ضرورة نزع سلاحها.

وأكدت حماس سابقا أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع بعد الحرب. إلا أنها لم تقبل بعد بمسألة نزع السلاح.

وأكدت الفصائل وبينها أيضا حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".

ونصّت خطة ترامب على أن تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على "بناء قوة استقرار دولية موقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة".

واتفقت الفصائل الفلسطينية، على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية جميعاً.