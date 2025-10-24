الصحة العالمية: المساعدات الطبية لقطاع غزة غير كافية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الرعاية الطبية مازالت غير كافية للسكان في أنحاء قطاع غزة، بعد نحو أسبوعين من بدء أحدث وقف لإطلاق النار.

وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ، في جنيف، إن إمدادات الأدوية والمعدات الطبية التي جرى منعها لشهور، بدأت تصل لتوها.

ونظرا لأن إسرائيل لم تفتح إلا معبرين حدودين، من الصعب الوفاء بالمطلوب.

وقالت المنظمة إن 14 مستشفى فقط من 36 مستشفى القطاع تعمل بشكل جزئي وكذلك الحال مع 64 من أصل 181 مركزا صحيا، و109 من أصل 359 غرفة علاج.

وهناك مستشفيات رئيسية، تقع في المنطقة التي مازالت تحت سيطرة إسرائيل ولا يمكن للمرضى الوصول إليها، بما في ذلك مستشفى غزة الأوروبي.