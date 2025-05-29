إخطار إسرائيلي بهدم 58 بناية بمخيم طولكرم

أخطر الجيش الإسرائيلي 58 بناية سكنية بالهدم في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية. وقال فيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم إن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بسماح الجيش لسكان البنايات بالدخول إلى المخيم بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً اليوم الخميس لنقل مقتنياتهم منها.

وأضاف إن المباني التي يعتزم الجيش الإسرائيلي هدمها تضم 200 عائلة على الأقل. ومع استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في الضفة منذ أشهر، تصاعدت هجمات المستوطنين على العديد من القرى الفلسطينية وتسارعت وتيرة الاستيطان. وتعرض عدد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، لموجة جديدة من هجمات المستوطنين.

وتحدثت السلطة الفلسطينية عن تصاعد تحركات المستوطنين لخلق موطئ قدم جديدة لهم في الضفة. وقالت إنهم نصبوا خياماً في سبعة مواقع خلال آخر عشرة أيام في موجة استيطان غير مسبوقة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مستوطنين يهوداً حرقوا مركبات في قرية رمون شرقي رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية على منازل في أحدث اعتداء أمس.

وقال سكان: إن مستوطنين رشقوا منازل وسيارات بالحجارة قرية قريوت قرب نابلس، وأحرقوا محاصيل المزارعين في قرية المغير قرب رام الله.

وذكر أمير داود المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مستوطنين نصبوا خياماً في سبعة مواقع، خمسة منها بالقرب من رام الله وواحد في أريحا وآخر بالقرب من نابلس، في آخر عشرة أيام. وكشف نادي الأسير الفلسطيني، أمس، أن حصيلة عمليات الاعتقال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة، بما فيها القدس، منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت أكثر من 17 ألف حالة.