نتانياهو يتباهى بتدمير غزة و«تغيير» الشرق الأوسط

تباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، بتدمير غزة فعلياً، وما أسماه «تغيير وجه الشرق الأوسط»، في حين يستمر التضارب بشأن مصير اقتراح أمريكي بهدنة جديدة، قالت حركة حماس إنها قبلته، بينما أنكرت إسرائيل وجوده أصلاً.

نتنياهو تحدث أمس، أمام الكنيست، عن نجاح الجيش الإسرائيلي في تصفية عدد من قادة حماس و«عشرات الآلاف» من مقاتليها، مضيفاً «شهدنا خلال اليومين الماضيين تحولاً جذرياً باتجاه هزيمة حماس تماماً».

وذكر أن إسرائيل «تسيطر أيضاً على توزيع الغذاء»، في إشارة إلى نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة تديره مؤسسة «غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، والذي شهد أول من أمس فوضى توزيع وسقوط ضحايا فلسطينيين بالنيران الإسرائيلية، في حين تحذر منظمات أممية إنسانية من أن غزة على شفا مجاعة شاملة.

استمرار الحرب

جاء إعلان نتنياهو بينما يكثف الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، والتي أجمع العالم تقريباً على وصفها بـ «الإبادة الجماعية». ووفقاً لتقارير طبية، لقي في الحرب ما يقرب من 54 ألف فلسطيني حتفهم، وأصيب 122 ألفاً بجروح، ونزح أكثر من مليوني فلسطيني في حين دمر القطاع على نحو شبه شامل.

في تصريحاته الجديدة - القديمة، قال نتانياهو: «إن إسرائيل حققت إنجازات غير مسبوقة على سبع جبهات في آن واحد»، زاعماً أنها «غيرت وجه الشرق الأوسط» منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، مشيراً بشكل خاص إلى «خلق واقع جديد في لبنان لم يحصل منذ 50 سنة»، مشيراً إلى أن «الجيش الإسرائيلي أحبط خطر تهديد اقتحام حزب الله» لمنطقة الجليل.

مصير الهدنة

ويأتي كلام نتانياهو وسط تضارب بشأن مصير اقتراح أمريكي بهدنة جديدة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب رفضت مقترحاً وافقت عليه حركة «حماس»، وفقاً لوكالة سبوتنيك. ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة غير مقبول لدى تل أبيب، وأن ما تردد عن ذلك مجرد دعاية.

ونفى المصدر الإسرائيلي حدوث أي تقدم في مسار المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي و«حماس»، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في وقت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا يوجد مقترح أمريكي جديد أصلاً.

وكانت «حماس» أعلنت أمس، أنها اتفقت مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على إطار عام لوقف إطلاق النار. وذكرت، في بيان، أن آخر تلك الجهود التوصّل إلى اتفاق مع ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة، وضمان تدفق المساعدات، وتشكيل لجنة مهنية لتولي إدارة شؤون القطاع فور إعلان الاتفاق.