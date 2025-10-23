ترامب: ضمّ الضفة الغربية لن يحدث.. وسننظر في قيادة مروان البرغوثي غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مطولة مع مجلة "تايم" الأمريكية أن الحرب في غزة انتهت، مشيراً إلى أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القبول بالاتفاق الذي أنهى القتال، محذراً من أن إسرائيل كانت ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمّت الضفة الغربية.

وقال ترامب إنه تعهد للدول العربية بعدم السماح بضمّ الضفة الغربية، مشيراً إلى أن تلك الوعود كانت أساساً في الحفاظ على استقرار المنطقة وعلاقات واشنطن مع شركائها العرب.

وأضاف أن نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكياً فادحاً بهجومه على قطر، واصفاً ذلك الهجوم بأنه "غريب إلى درجة دفع الجميع إلى اتخاذ ما يجب فعله"، على حدّ تعبيره.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، كشف ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة القطاع، مؤكداً أن هذا الخيار "قيد الدراسة".

كما قال إن حماس ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنها وافقت على نزع سلاحها ضمن ترتيبات الاتفاق، مشيراً إلى أن إدارته "أزالت التهديد النووي الإيراني"، وأن الشرق الأوسط اليوم "يبدو مختلفاً تماماً" بفضل تلك السياسات.