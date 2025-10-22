«الأغذية العالمي» يطالب بتلبية احتياجات غزة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف إطلاق النار «حيوي» لإيصال المساعدات إلى غزة و«إنقاذ أرواح»، داعياً مجدداً إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت الناطقة باسم البرنامج عبير عطيفة لصحافيين في جنيف، إنّ «استمرار وقف إطلاق النار حيوي.

هذه الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح ومكافحة المجاعة في شمال غزة».

وأضافت أن «احترام وقف إطلاق النار بشكل تام وعلى المدى البعيد سيُمكّن برنامج الأغذية العالمي من الاستجابة بالقدر المطلوب لهذه الأزمة، ودعم مختلف الشركاء وعمليات التوزيع الميدانية بفعالية».

وقالت إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته «يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين».

وأضافت أن «عمليات التوزيع تجري بشكل منظّم وبكرم»، موضحة أن برنامج الأغذية لديه الآن 26 نقطة توزيع مفتوحة في غزة، في مقابل خمس نقاط الجمعة، إلا أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من 145 نقطة تأمل المنظمة بنشرها في مختلف أنحاء القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن كمية المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ما زالت محدودة للغاية مقارنة بما تم الاتفاق عليه في التفاهمات الأخيرة، في بيان صدر عن المكتب يوم أمس.

وأوضح المكتب، في البيان، أن إجمالي عدد الشاحنات التي وصلت إلى القطاع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة فقط، من أصل نحو6600 شاحنة كان من المفترض دخولها حتى مساء الاثنين، وفق ما نص عليه قرار وقف إطلاق النار.

وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 يفترض دخولها، معتبراً أن هذا الرقم يعكس استمرار سياسة «الخنق والتجويع» بحق سكان القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تراجعت عن تعهداتها فيما يخص فتح معبر رفح مع مصر، كما ينص عليه الاتفاق.