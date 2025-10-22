«الخروقات» تهدد مساعي الانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3». وتدعم «الفارس الشهم 3» المخابز المنتشرة في أنحاء القطاع، بهدف مساندة السكان في ظل الأوضاع المتردية نتيجة الحرب والنزوح، ومن بينها مخبز الواحة، حيث تقدم العملية دعمها للمخبز، لتأمين الخبز يومياً لنحو 800 عائلة نازحة.

ووسط ما يعانيه سكان غزة، من فقدان أبسط مقومات الحياة، وزعت عملية «الفارس الشهم 3» الكسوة الشتوية على الطلاب النازحين في مركز إيواء «معارف مزون»، لتخفيف معاناتهم مع بداية فصل الشتاء. كما أكدت العملية التزامها المستمر بدعم الأسر في مختلف مراكز الإيواء في القطاع.

إلى ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، حركة حماس باستخدام «قوة خاطفة وضارية وغاشمة» إذا لم «تفعل الصواب»، وذلك في إطار سعيه للانتقال إلى المرحلة التالية الأكثر تعقيداً من اتفاق وقف النار في غزة. وفي دلالة على هشاشة الاتفاق، اتهمت قطر إسرائيل بارتكاب خروقات مستمرة، وسط تبادل للاتهامات بين «حماس» وإسرائيل بانتهاك الاتفاق على نحو متكرر منذ إبرامه قبل 9 أيام.

في السياق، أرسلت بريطانيا ضابطاً عسكرياً وعدداً من الجنود إلى إسرائيل للمساعدة على جهود مراقبة وقف إطلاق النار، كما وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسرائيل، حيث سيجري مباحثات مع رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، تركز على المرحلة التالية لخطة ترامب، والتي تتسم بكونها أشد صعوبة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيتسلم فجر اليوم نعوش جثامين عدد من الرهائن.