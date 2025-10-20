إسرائيل تعلن استلام رفات رهينة من غزة

أعلنت إسرائيل اليوم "الإثنين" أن قواتها في قطاع غزة تسلّمت من الصليب الأحمر رفات رهينة إضافية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان إنّ "إسرائيل تسلّمت، عبر الصليب الأحمر، نعش رهينة مفقود تمّ تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك "جهاز الأمن الداخلي" في قطاع غزة"، مضيفا أنّه سيتم نقل الجثة إلى إسرائيل لتحديد هويتها.

وفي وقت سابق من "الإثنين"، أعلنت حماس، نيتها تسليم جثمان رهينة إسرائيلي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الحركة وإسرائيل.

وقالت الحركة في بيان عبر منصة تيلغرام إنها "ستقوم بتسليم جثة أحد الأسرى التي تم استخراجها (الأحد) في القطاع عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة".