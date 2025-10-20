إسرائيل تدك غزة بذريعة «خرق» حماس

في تصعيد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، شنّ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارات جوية ومدفعية على مختلف المناطق في قطاع غزة، فيما قال إنه استهدف «عشرات الأهداف التابعة لحركة حماس»، رداً على ما وصفه بـ«خرق الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار»، وذلك بعد مقتل جنديين إسرائيليين في وقت سابق، أمس، بهجوم في رفح.

وقال سكان في غزة ومسؤولون في قطاع الصحة، إن الغارات ونيران الدبابات الإسرائيلية في أنحاء القطاع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً، بينهم نساء وأطفال. من جهتها، نفت «حماس» أي علاقة لها بـ«الاشتباكات» شرق رفح، مؤكدة أنها «فقدت الاتصال» بمجموعاتها هناك منذ أشهر، ومجددة «تمسكها» باتفاق وقف النار.