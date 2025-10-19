الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل ضابط قائد سرية وجندي، وإصابة عسكري ثالث بجراح خطيرة من أفراده في معارك بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الضابط برتبة رائد يانيف كولا (26 عاما) من مستوطنة موديعين الإسرائيلية، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 التابعة للواء "ناحال"، والجندي إيتاي يافيتس (21 عاما) من المستوطنة ذاتها، وهو مقاتل في برنامج "إيريز" ضمن الكتيبة نفسها، قتلا خلال معارك جنوب القطاع.

وأشار البيان، إلى إصابة عسكري ثالث بجروح خطيرة في المعارك ذاتها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن القتيلين سقطا خلال اشتباكات في مدينة رفح جنوبي القطاع، والتي تزعم إسرائيل أنها شهدت "انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس".

وعقب ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الأحد، عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين، وفق مصادر طبية.

بالمقابل، نفت حركة "حماس" ، ارتكابها أي انتهاكات، مؤكدة في بيان، أنها تتمسك باتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تنفيذ بنوده "بكل دقة ومسؤولية".