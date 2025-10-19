الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الغارات التي نفذها على مناطق متفرقة في القطاع.

وقال الجيش في بيان: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قبل حماس".

وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".

وكشف الجيش أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحماس في قطاع غزة، الأحد، متّهما الحركة بخرق الهدنة.

في المقابل، قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية الأحد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في أنحاء القطاع.

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين في منطقة رفح فتحوا النار على جنوده وأطلقوا صاروخا مضادا للدبابات، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر.

لكن "حماس" ، قالت في بيان "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".