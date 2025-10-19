السيسي : المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن مصر ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة .

وأكد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أهمية مساهمة الدول الفاعلة في هذه الجهود الإنسانية والتنموية.ونوه السيسي بجهود الرئيس الأمريكي في دعم المساعي الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة .

من جهة أخرى وجه الرئيس المصري بدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين للمشاركة في تمويل عملية إعادة الإعمار، دعمًا للجهود الرسمية في هذا المجال.