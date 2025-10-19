إسرائيل: جثث جميع الرهائن مقابل فتح معبر رفح

أكدت إسرائيل، أمس، أنها لن تعيد فتح معبر رفح قبل أن تسلم حركة «حماس» جثث جميع الرهائن القتلى، التي لا تزال في القطاع، تنفيذاً للشروط الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، فيما سلمت «حماس» في وقت متأخر ليل أمس جثتي رهينتين إلى الصليب الأحمر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات بعدم فتح المعبر، بين القطاع ومصر، حتى إشعار آخر. وأضاف المكتب في بيان: «سينظر في فتحه بحسب الطريقة التي ستنفذ بها حماس جزأها المتعلق بإعادة الرهائن القتلى، وتنفيذ التفاهم المتفق عليه».

وجاء تعليق المكتب بعد إعلان السفارة الفلسطينية في مصر أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي غداً. وقالت السفارة إن «إعادة فتح معبر رفح ستسمح للفلسطينيين المقيمين في مصر بالعودة إلى غزة».

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها حددت هوية رفات رهينة كان محتجزاً في غزة، وتم تسليمه الجمعة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة تسلم جثامين 15 فلسطينياً. ميدانياً، أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، انتشال جثث 9 فلسطينيين، قتلوا، أول من أمس، في ضربة إسرائيلية على حافلة للنازحين شرق حي الزيتون. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «رصد مركبة مشبوهة تتجاوز الخط الأصفر»، وإن جنوده «أطلقوا النار لإزالة التهديد».