إسرائيل تشترط استعادة جثث جميع الرهائن لفتح معبر رفح

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن إعادة فتح معبر رفح ستتمّ فقط بعد أن تسلم حركة "حماس" جثث جميع الرهائن القتلى التي لا تزال في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان "أوعز رئيس الوزراء نتانياهو بإبقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر".

وأضاف "سيتم النظر في إعادة فتحه وفقا لكيفية وفاء "حماس" بالتزاماتها في إعادة الرهائن وجثث القتلى، وتنفيذ الشروط المتفق عليها لوقف إطلاق النار".

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة قد أعلنت عن إعادة فتح معبر رفح البري اعتباراً من بعد غد الإثنين، وذلك "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها".