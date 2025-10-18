إسرائيل تحدد هوية رفات رهينة إضافي وعدد القتلى الفلسطينيين يتجاوز 68 ألفاً

أعلنت إسرائيل أن الرفات التي سلمتها حركة "حماس" أمس تم التعرف عليها على أنها تعود للرهينة إلياهو مارجاليت، وذلك في وقت تجاوز فيه عدد القتلى الفلسطينيين 68 ألف شخص، وسط استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم السبت إن جثة مارجاليت تم التعرف عليها بعد إجراء الفحوصات في المركز الوطني للطب الشرعي، وقد تم إبلاغ عائلته بذلك.

وكان مارجاليت، البالغ من العمر 76 عاماً، قد اختطف في السابع من أكتوبر عام 2023، أثناء هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، من إسطبلات الخيول التي كان يعمل فيها في مستوطنة نير عوز.

يذكر أن جثمان الرهينة مارجاليت هو العاشر الذي يتم تسليمه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع.

وأوضحت أن حركة "حماس" سلّمت هذا الأسبوع الجثمان الحادي عشر، إلا أنه لا يعود لأي من الرهائن المحتجزين، ما يسلط الضوء على استمرار التعقيدات في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بتسليم الجثامين.

وجاءت جهود البحث عن الجثامين عقب تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم "حماس" بجانبها من الاتفاق وتسلم جميع جثامين الرهائن، البالغ عددهم 28.

وقال منتدى الرهائن، المعني بدعم عائلات المختطفين، في بيان صدر اليوم السبت، إن تسليم جثمان الرهينة مارجاليت قدّم قدرا من العزاء لعائلته، لكنه شدد على أن العائلات لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عن الرهائن الثمانية عشر المتبقين وعودتهم إلى ديارهم.

وأكد المنتدى عزمه مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية، إلى حين استعادة جميع الجثامين، تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

شكل بند تسليم جثامين الرهائن، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، إحدى القضايا الخلافية الرئيسية في مسار التسوية، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر الحدودية إلى قطاع غزة، والتطلعات نحو إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الجهود ضمن عملية تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، بهدف إنهاء حرب مدمرة استمرت لعامين في غزة.

وقالت "حماس" إنها ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تسليم الجثامين. إلا أن عملية استعادة الجثامين تواجه صعوبات بسبب حجم الدمار الكبير ووجود ذخائر غير منفجرة تشكل خطرا.

كما أبلغت الحركة الوسطاء أن بعض الجثامين موجودة في مناطق تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية.