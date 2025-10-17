انتهت الحرب.. هل أزفت ساعة الدبلوماسية؟

ثمة زلازل دبلوماسية مرتقبة في منطقة الشرق الأوسط، ولافتات عريضة عنوانها وقف الحرب، بعد أن نجح الوسطاء في لعب دور إيجابي، حيال إخماد كرة النار في قطاع غزة، من خلال التأثير في مواقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومحاصرة إسرائيل.

وما حصل في قمة شرم الشيخ المصرية يؤكد سلامة هذا المنطق، ما رشح لـ«البيان» من شرم الشيخ أن المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، التقيا وجهاً لوجه مع وفد من حركة حماس على هامش القمة، وتعهدا بوقف الحرب بشكل كامل، مقابل تعهد من الحركة بإبداء مرونة في قضايا المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، وخصوصاً ملفات نزع السلاح، وإدارة غزة، وإبعاد قادة إلى الخارج.

انتهت الحرب إلى غير رجعة، فهل أزفت ساعة الدبلوماسية؟ وهل سينعكس اتفاق غزة على الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط برمتها في تصفير الحروب وإرساء السلام؟

يبدو أن الأمر كذلك، إذ تشهد المنطقة حراكاً سياسياً محموماً بين الأطراف الرئيسية فيها، لإعادة التموضع الاستراتيجي، وضبط المواقف على إيقاع الخطة الأمريكية، التي أفضت إلى وقف حرب غزة، وربما تتمدد لتطال نزاعات أخرى.

بعد عامين من الحرب الدامية على قطاع غزة، وتعثر كل الجهود السياسية لوقفها، جاءت الخطة الأمريكية كي تنفض غبار الحرب، وتبث روحاً جديدة في المساعي الدبلوماسية، ما بلغ بالمراقبين حد القول: انتهت الحرب، وحان وقت تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وبإعلان وقف الحرب على غزة، دونت الدبلوماسية العربية والدولية يوماً للتاريخ، ظهرت تجلياته بمظاهر فرح طاغية، إن كان في غزة ورام الله، واستقبال الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدة، أو في تل أبيب بتحرير آخر المختطفين الإسرائيليين الأحياء، فتجسدت إرادة الدبلوماسية بأسمى وأرقى صورها.

ووصلت رسائل الغزيين إلى العالم، بينما كانوا يضمدون جراحهم ويلملمون أوارقهم التي تطايرت منذ عامين، وفيها كل الدعوات والأمنيات بانقشاع غبار الحرب إلى الأبد.. وسيظل يوم 9 أكتوبر علامة فارقة في تاريخ الغزيين، يوم توقفت حرب الإبادة والتجويع، بعد حولين كاملين، لكن لماذا توقفت الحرب؟

يعزو الكاتب والمحلل السياسي، عبدالغني سلامة، السبب إلى تصاعد التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في عواصم العالم، والمنددة بمدى التوحش الإسرائيلي في استهداف المدنيين وتجويعهم، وعزلة إسرائيل، بعد خسارة صورتها التي طالما حرصت على إظهارها أمام الرأي العام العالمي، إذ ضغطت الشعوب الغاضبة على دولها وحكوماتها لاتخاذ مواقف جدية تجاه وقف الحرب.

حجر أساس

بينما عد الكاتب والمحلل السياسي، رجب أبو سرية، وقف الحرب على غزة، خطوة أولى وحجر الأساس نحو سلام دائم وشامل، بعد أن انقلب العالم على إسرائيل، مطالباً بوقف إبادة المدنيين، واستخدام التجويع سلاحاً ضدهم.

ما يهم الغزيين أن الحرب انتهت، وثمة نافذة أمل فُتحت أمامهم لالتقاط الأنفاس، وتجاوز آلام الحرب، لكن السؤال الذي يراودهم الآن: هل سيكتفي دونالد ترامب باستقبال التهاني والإشادات بنجاح المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب، أم سيحث الخطى نحو طراز آخر من التبريكات لو نجح في تصفير الحروب والنزاعات في المنطقة والعالم؟.. في جعبة الرئيس الأمريكي ما هو كفيل بتعويضه عن نوبل للسلام، والأيام حبلى بالمزيد، استناداً للنخب السياسية وصناع القرار.