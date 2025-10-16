إسرائيل تكشف الموعد المرجح لفتح معبر رفح

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من مدينة نابولي الإيطالية اليوم "الخميس" بأن معبر رفح سيعاد فتحه "الأحد على الأرجح"، بحسب ما نقلت عنه وكالات إيطالية.

وصرح ساعر على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط "سيُفتح معبر رفح "الأحد" على الأرجح،

وقال: نقوم بجميع الاستعدادات والاتفاقات من أجل ذلك. آمل أن يتم فتحه، لقد تم القيام بكل شيء من أجل فتحه".

ولم يدل الوزير الإسرائيلي بأي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة إعادة الفتح، وما إذا كان سيفتح لمرور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق من "الخميس"، أعلن مكتب هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي، أن الاستعدادات جارية لفتح معبر رفح بالتنسيق مع مصر، من أجل عبور الأفراد فقط لا المساعدات.

وقال المكتب، إن إسرائيل "تمنع دخول المساعدات من هذا المعبر، بينما تستمر المساعدات في دخول قطاع غزة من معابر أخرى".