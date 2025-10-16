إسرائيل: الاستعدادات تتواصل مع مصر لفتح معبر رفح

قالت وحدة (تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) التابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن الاستعدادات تتواصل مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

وقالت الوحدة، التي تشرف على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، إن المساعدات الإنسانية تواصل الدخول للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل ومعابر أخرى.

وذكرت في بيان لرويترز "يجب التأكيد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح. لم يتم الاتفاق على هذا الأمر في أي مرحلة من المراحل".

وقال مصدران لرويترز أمس الأربعاء إنه من المتوقع فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد اليوم الخميس.