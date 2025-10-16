وزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد باستئناف القتال في غزة!

هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ليل الأربعاء باستئناف القتال ضد حماس في غزة إذا لم تلتزم الحركة الفلسطينية بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنّه أمر الجيش بإعداد "خطة لسحقها" في حال تجدّد القتال.

وقال كاتس في بيان "إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب".

وأتى بيانه بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أنّها سلّمت كل جثامين الرهائن التي تمكّنت من الوصول إليها، وأنّها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال بقية الجثث المفترض بها تسليمها لإسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.