إسرائيل: إحدى الجثث التي تسلمناها من «حماس» لا تتطابق مع أي من الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيبي أنه جرى التعرف على هوية ثلاثة من الجثامين الأربعة الذين سلمتهم "حماس" مساء الثلاثاء في غزة، وأعلن الأربعاء أن الجثمان الرابع لا يعود لرهينة إسرائيلي.

وقال الجيش في بيان "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها "حماس" الى إسرائيل أمس لا تتطابق مع أي من المختطفين الإسرائيليين"، مطالباً الحركة الفلسطينية "ببذل كافة الجهود" لإعادة جثث جميع الرهائن الذين لقوا حتفهم.

وخلصت تحاليل الطب الشرعي إلى أن ثلاثة جثامين تعود لأورييل باروخ وإيتان ليفي وتمير نمرودي، وهو جندي "قُتل خلال احتجازه" بداية الحرب بحسب الجيش الإسرائيلي بعد خطفه حيا من القاعدة التابعة لمديرية التنسيق والارتباط لقطاع غزة.

وأكد منتدى عائلات الرهائن أن الجندي الذي وقع رهينة بيد "حماس" في سن 18 عاما في القاعدة الواقعة على تخوم القطاع قرب معبر إيريز، "قُتل في غارات نفذها الجيش الإسرائيلي" على القطاع.

ونشرت عائلات الرهائن الثلاثة رسائل على الشبكات الاجتماعية إثر التعرف على رفات ذويهم.

وبموجب اتفاق التبادل الذي وقعته إسرائيل و"حماس" في إطار الهدنة التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعادت الحركة جميع الرهائن الأحياء وجثامين سبعة رهائن من بين 28 تحتجزها.