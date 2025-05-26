الجيش الإسرائيلي يحشد لتوسيع اجتياحه البري لغزة

نشر الجيش الإسرائيلي جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية التابعة له في محيط قطاع غزة، تمهيداً لتوسيع اجتياحاته البرية في القطاع الذي تحذر المنظمات الإنسانية أنه على شفا كارثة إنسانية.

وتشمل هذه القوات وحدات من ألوية المظليين، غولاني، كوماندوز، كفير، ناحال، بالإضافة إلى الألوية المدرعة 7، 188، و401، إلى جانب أعداد من جنود الاحتياط.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا التوسع يأتي في إطار تنفيذ المرحلة التالية من عملية «عربات جدعون»، التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في 4 مايو 2025.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن تستمر هذه العمليات لأشهر، وتتضمن «إجلاء شاملاً» لسكان المناطق التي تصفها إسرائيل بمناطق القتال. كما أشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في أي منطقة يحتلّها خلال هذه العملية.

وقال رئيس أركان الجيش، إيال زامير: «نحن نكثف نشاطنا وفقاً للخطة المقررة». وأضاف، خلال زيارة لقواته في مدينة خان يونس جنوب القطاع الساحلي: «حماس تحت ضغط هائل. لقد فقدت معظم قدراتها، ونظام القيادة والسيطرة لديها».

غارات متواصلة

وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، وشن غارات جوية ومدفعية. وقالت وكالة «وام» إنه «سقط 38 شهيداً فلسطينياً وأصيب 204 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة».

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية «أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد الشهداء إلى 53 ألفاً و939 شهيداً وعدد الجرحى إلى 122 ألفاً و797 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023».

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل اثنين من المتعاونين معها السبت في ضربة على منزلهما في غزة. وكتبت المنظمة «نحن مصدومون لمقتل زميلينا العزيزين إبراهيم عيد وأحمد أبو هلال. نجدد اليوم نداءنا العاجل من أجل احترام المدنيين وحمايتهم في غزة».

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأن أكثر من 950 طفلاً قضوا نحبهم في غضون شهرين فقط بالقطاع. وقالت إن «الأطفال في غزة يتحملون معاناة لا يمكن تصورها. وفقاً لـمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن أكثر من 950 قُتلوا في غضون شهرين فقط».

وأضافت أنهم «يتضورون جوعاً ونازحون ويتعرضون لهجمات عشوائية»، مشددة على ضرورة أن يتوقف هذا.

أزمة إنسانية

يزداد الوضع في غزة تدهوراً، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. وتشهد غزة نقصاً شديداً في المواد الغذائية، حيث أصبحت الأسواق شبه خالية، وأسعار السلع الأساسية مرتفعة للغاية.

وحذر «برنامج الأغذية العالمي» من أن العائلات الفلسطينية على شفا المجاعة وأن ثمة حاجة إلى تدفق يومي ومستمر لشاحنات المساعدات إلى القطاع المحاصر. وأكد البرنامج في بيان له أن القطاع يعاني من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس الماضي.

وقال إن السماح بدخول المساعدات إلى غزة يعد خطوة أولى وأن هناك حاجة إلى توفر إمكانية نقل وتوزيع الغذاء داخل القطاع بـ«أمان ودون تأخير».