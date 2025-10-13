Al Bayan
الشرق الأوسط

نتانياهو يعلن أنه لن يتمكن من حضور قمة مصر بشأن غزة

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لن يحضر قمة مصر حول غزة المقررة الاثنين في شرم الشيخ.

وجاء في بيان المكتب "لقد دُعيَ رئيس الوزراء نتانياهو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحضور مؤتمر في مصر اليوم.. شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه قال إنه لن يتمكن من الحضور بسبب تزامن الموعد مع بدء عطلة سِمحات توراه التي تبدأ مساء الاثنين وتستمر حتى غروب الشمس الثلاثاء".

وأشار البيان أيضا إلى أن نتانياهو أعرب عن امتنانه لجهود الرئيس ترامب في "توسيع دائرة السلام وتعزيز السلام من خلال القوة".