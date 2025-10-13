مصر: عباس ونتانياهو يشاركان بقمة شرم الشيخ

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قمة السلام بشرم الشيخ.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم :"سوف يشارك في قمة السلام كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".

ووفق البيان، "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا تليفونيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

من جهة أخرى قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إهداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.وأثمرت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي قبل أيام وقفًا لإطلاق النار، وعملية جارية لتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، وسط آمال بإنهاء الحرب وترسيخ السلام في المنطقة.

ويزور ترامب مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء المصرية ظهر الإثنين، ليشارك في قمة للسلام والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة دول العالم والمنطقة.