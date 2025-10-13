"حماس" تفرج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين

أفرجت "حماس"، اليوم الاثنين، عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة ، وعددهم 13، وبدأ الصليب الأحمر الدولي تسلمهم.

وبثت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية مشاهد من بدء الإفراج عن الدفعة الثانية في جنوب قطاع غزة.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني وسجين مُدان من سجونها في وقت لاحق من اليوم.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل اليوم الاثنين لإلقاء كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى شرم الشيخ بمصر للمشاركة في قمة يحضرها عدد من قادة العالم وتركز على سبل إنهاء حرب غزة.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن السبعة رهائن الأحياء الذين أفرجت عنهم "حماس" في قطاع غزة أصبحوا تحت رعايته. وقال الجيش إنه تسلم الرهائن من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسيدخل الرهائن السبعة إلى إسرائيل، وسيتم نقلهم إلى قاعدة عسكرية لكي يلتقوا بعائلاتهم . وبعد ذلك سوف يتم نقلهم على متن مروحية إلى مستشفيات إسرائيلية.