"حماس" تسلم 7 رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

قال مسؤول مشارك في العملية إن حركة "حماس" سلمت سبعة رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي يتضمن الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهو أكبر خطوة حتى الآن نحو إنهاء الحرب التي اندلعت منذ عامين، إلى تمهيد الطريق لسلام دائم بموجب خطة من 20 نقطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل إلى إسرائيل بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهائن.

وفي المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة تترافق عودة الرهائن إلى إسرائيل مع إفراج الدولة العبرية عن 250 معتقلا "أمنيا" فلسطينيا و1700 اعتقلتهم إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

مساء الأحد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم الرابع لوقف إطلاق النار أن عودة الرهائن تشكل "حدثا تاريخيا" يختلط فيه "الحزن" بـ"الفرح".

وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى احتمال ألا تسلم جثث كل الرهائن المتوفين الاثنين. وأكدت بدرسيان أنه في هذه الحالة "ستساعد هيئة دولية متفق عليها بموجب الخطة، في تحديد مكان الرهائن (المتوفين) في حال عدم العثور عليهم وتسليمهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين بأن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة متفق عليها في شمال قطاع غزة لاستلام رهائن.

وينتظر وصول دونالد ترامب صباح الاثنين الباكر إلى إسرائيل، وبعد لقاء مع نتانياهو سيلقي كلمة أمام البرلمان ويجتمع مع أقارب رهائن.

وأكد ترامب لصحافيين وهو يغادر الولايات المتحدة "الحرب انتهت حسنا؟ هل فهمتم ذلك"، معربا عن ثقته بأن وقف إطلاق النار "سيصمد".

من جهته أكد نتانياهو أن إسرائيل حققت "انتصارات هائلة، انتصارات أذهلت العالم. لكن المعركة لم تنته".