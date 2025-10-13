تظاهرات تعم العالم دعماً لفلسطين ووقف الحرب

شهدت مدن عدة حول العالم، أمس، تظاهرات ومسيرات حاشدة دعماً لإنهاء الحرب في غزة، شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بوقف الاعتداءات بحق الفلسطينيين، إضافة إلى الدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل، وضمان التزامها بالقانون الدولي، والمطالبة بسرعة دخول المساعدات الإنسانية عقب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وخرجت تظاهرات، أمس، في 27 مدينة وبلدة أسترالية دعماً للشعب الفلسطيني، وتركزت التظاهرات في مدن سيدني وملبورن وبريزبِن، للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب المجازر التي ارتكبتها في غزة، كما طالب المتظاهرون بالإسراع في إيصال المساعدات للفلسطينيين.

وفي العاصمة الألمانية برلين خرجت مسيرة حاشدة تحت شعار «معاً من أجل غزة»، للتضامن مع فلسطين، وتسليط الضوء على الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والدعوة إلى تحقيق السلام، وإنهاء كل مظاهر الحرب.

كما شهدت العاصمة السويسرية برن تظاهرة كبيرة، شارك فيها الآلاف دعماً لفلسطين واحتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية، وتوجه المحتجون نحو مبنى البرلمان الفيدرالي قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحجة أن التظاهرة غير مرخصة.

وسار أيضاً متظاهرون في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية تضامناً مع الفلسطينيين، وللمطالبة بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

وجاءت التظاهرات بعد يوم من مسيرات ووقفات في عدد من الدول، بينها لندن، حيث شارك نحو نصف مليون متظاهر في المسيرة، التي جابت شوارع العاصمة باتجاه مقر الحكومة في داونينغ ستريت.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة على أساس القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.

وخرجت تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس دعماً لوقف إطلاق النار في غزة، وشارك في التظاهرة ناشطون وعاملون فرنسيون بالقطاع الصحي، بعضهم عمل في مستشفيات غزة خلال الحرب، حيث طالبوا بإطلاق سراح الفرق الطبية من المعتقلات الإسرائيلية.

كما خرجت تظاهرة في مدينة ميلانو الإيطالية للتضامن مع غزة، ردد المشاركون فيها شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على القطاع، وما خلفته من خسائر في الأرواح والبنى التحتية. ودعا المشاركون في التظاهرة المجتمع الدولي والحكومات الغربية إلى بذل كل الجهود لتنفيذ إحلال السلام بغزة، وإعادة إعمار القطاع.