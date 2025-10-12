رئيس المجلس الأوروبي يدعو لسلام عادل ومستدام قائم على حل الدولتين

أكد المجلس الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط القائم على حل الدولتين، وتعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطين جنبًا إلى جنب في أمن.

وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي في بيان اليوم إنه سيشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" غدا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وأشار البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في غزة والحكم الانتقالي والإنعاش لتمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد.

وقال البيان: سيبدأ غدا في مصر مسارٌ طويلٌ نحو السلام والمجتمع الدولي متحدٌ في التزامه بمستقبلٍ يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلامٍ وأمان ولأول مرةٍ منذ زمنٍ طويل، ثمة أملٌ حقيقي.

وأضاف: أملٌ في إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة.. أمل في سلام عادل ومستدام، ومستقبل أكثر إشراقًا، قائمٍ على حل الدولتين. معًا، سنساعد في إعادة إعمار غزة ونُساعد في تضميد الجراح. لن ننسى أحداث 7 أكتوبر2023 المروعة، التي يجب ألا تتكرر أبدًا.

يذكر أن أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي شارك في سبتمبر الماضي، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا خلال انعقاد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.