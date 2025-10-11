ترامب يجمع قادة العالم في مصر للتباحث حول غزة

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يخطط لعقد قمة تجمع قادة عدة دول للتباحث حول غزة، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى مصر.

ونقل "أكسيوس" عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سينظم القمة، وقد تواصل بالفعل مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم للقمة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه القمة قادة أو وزراء خارجية من الإمارات وقطر، والسعودية والأردن وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، وباكستان وإندونيسيا، وفقا للمصدر نفسه.

وفيما يتعلق بموعد القمة، أوضح "أكسيوس" أنها ستعقد صباح الثلاثاء، ويمكن أيضا أن تعقد الإثنين المقبل بحسب المصادر، وستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث جرى التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية - مصرية - تركية.

أما بخصوص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فلا يتوقع حضوره، بحسب مسؤول أميركي.

وأكد مسؤولون أميركيون، أن ترامب يعتزم حضور القمة، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

وأوضح "أكسيوس"، أن هذه القمة ستساعد في حشد الدعم الدولي لخطة ترامب للسلام في غزة، خصوصا أن بعض القضايا لم تحسم بين حماس وإسرائيل، كقضية الحكم، والأمن، وإعادة الإعمار.

ومن المرتقب أن يسافر ترامب إلى إسرائيل صباح الإثنين، وسيلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي، ويلتقي بعائلات الرهائن.

وبعدها سيتجه إلى مصر للقاء الرئيس السيسي، والمشاركة في مراسم التوقيع على المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب.

وكان ترامب قد أعلن، الخميس، أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.