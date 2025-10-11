غزة.. سماء بلا دخان بعد وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ ظهر أمس. وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن.

وأنجز الجيش الإسرائيلي المرحلة الأولى من انسحابه من غزة، لتبدأ معها فترة الـ72 ساعة قبل إطلاق سراح الرهائن، وفق ما أعلن مبعوث للرئيس الأمريكي، أمس، نقلاً عن «البنتاغون».

وقال المبعوث ستيف ويتكوف، على منصة إكس: إن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن بدأت.

وبالتزامن، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوجه من جنوب القطاع إلى شماله، في محاولة للعودة من مناطق نزحوا منها، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو. ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية، لكن الجيش الإسرائيلي حذر السكان من أن عدداً من مناطق في شمال القطاع وجنوبه ما زال في غاية الخطورة. وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة:

إن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، لا سيما من مدينتي غزة وخان يونس، وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن نحو 200 ألف مدني عادوا إلى شمال القطاع المدمر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن 200 ألف نسمة تقريباً هو عدد الفلسطينيين الذين عادوا إلى الشمال، أمس.

كما انتشل الدفاع المدني، أكثر من 50 جثة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات في أنحاء القطاع، وصرح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبوسلمية، بأن 33 جثة نُقلت إلى مستشفيات في أنحاء مدينة غزة، وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني، محمد المغير: إن آليات إسرائيل انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة، مضيفاً: هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة.

على صعيد متصل، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن جميع عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتم بسلامة وكرامة، وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، في بيان:

«الأيام المقبلة حاسمة.. أحض الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم، يجب أن تتم عمليات إطلاق سراح الأسرى بسلامة وكرامة»، داعية إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وبكامل طاقتها وإيصالها إلى الناس بأمان أينما كانوا.

ورأت أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يمثل منعطفاً بعد عامين من الرعب، ويوفر فرصة حيوية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، ودعت إلى معاودة سريعة للمساعدات الإنسانية بالطاقة الكاملة وإيصالها بأمان إلى الناس أينما كانوا.

وأكدت أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستشارك في تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والسجناء إلى عائلاتهم، مضيفة: «كذلك نقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في إعادة رفات الضحايا حتى تتمكن العائلات من توديع أحبائها بكرامة».

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى فتح جميع المعابر لإتاحة دخول المساعدات الغذائية إلى غزة، قائلة إن الأطفال في القطاع معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم لم يحصلوا على الغذاء المناسب لفترات طويلة، وقال ريكاردو بيريس، الناطق باسم يونيسف:

«الوضع حرج.. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضاً الرضع، نظراً لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفاً من أي وقت مضى». وأوضح أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، لم يتناولوا الطعام على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية.

مساعدات

وقال مصدر أمني إسرائيلي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنهما يتوقعان دخول نحو 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً. وصرح روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي:

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيكون لدينا أكثر من 145 نقطة توزيع مجتمعية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 مخبزاً وجميع مواقع التغذية لدينا.

كما قال مسؤول في الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية ستبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع إلى غزة غداً، وأوضح المسؤول أن المنظمة تلقت الضوء الأخضر من إسرائيل لبدء تسليم المساعدات إلى غزة اعتباراً من الأحد، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التفاصيل لم تعلن بعد.

قمة مرتقبة

وفيما ذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد قمة لقادة عالميين بشأن غزة خلال زيارته إلى مصر الأسبوع المقبل.

دعا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي إلى تقديم دعمه الكامل لخطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: نتفق على وجوب أن يقدم مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للخطة ويعلن تأييده لتنفيذها. و

أضاف البيان: نشيد بقيادة الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف، وبالجهود الدبلوماسية التي بذلها الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، وبالدعم الحيوي من المنطقة لضمان تنفيذ الاتفاق. ودعت لندن وباريس وبرلين إلى تقديم حزم مساعدات إنسانية حيوية عبر وكالات الأمم المتحدة فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.