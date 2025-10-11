غزة.. سماء بلا دخان بعد وقف إطلاق النار

وقال المبعوث ستيف ويتكوف، على منصة إكس: إن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أكدت أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من الانسحاب إلى الخط الأصفر عند الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفاً أن فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن بدأت.
وبالتزامن، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوجه من جنوب القطاع إلى شماله، في محاولة للعودة من مناطق نزحوا منها، بحسب ما أظهرت لقطات فيديو. ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية، لكن الجيش الإسرائيلي حذر السكان من أن عدداً من مناطق في شمال القطاع وجنوبه ما زال في غاية الخطورة. وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة:
إن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، لا سيما من مدينتي غزة وخان يونس، وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن نحو 200 ألف مدني عادوا إلى شمال القطاع المدمر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن 200 ألف نسمة تقريباً هو عدد الفلسطينيين الذين عادوا إلى الشمال، أمس.
كما انتشل الدفاع المدني، أكثر من 50 جثة من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفيات في أنحاء القطاع، وصرح مدير مستشفى الشفاء، محمد أبوسلمية، بأن 33 جثة نُقلت إلى مستشفيات في أنحاء مدينة غزة، وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني، محمد المغير: إن آليات إسرائيل انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة، مضيفاً: هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس باتجاه شرق المدينة.
«الأيام المقبلة حاسمة.. أحض الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم، يجب أن تتم عمليات إطلاق سراح الأسرى بسلامة وكرامة»، داعية إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وبكامل طاقتها وإيصالها إلى الناس بأمان أينما كانوا.
ورأت أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يمثل منعطفاً بعد عامين من الرعب، ويوفر فرصة حيوية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، ودعت إلى معاودة سريعة للمساعدات الإنسانية بالطاقة الكاملة وإيصالها بأمان إلى الناس أينما كانوا.
وأكدت أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ستشارك في تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المساعدة في إعادة الرهائن والسجناء إلى عائلاتهم، مضيفة: «كذلك نقف على أهبة الاستعداد للمساهمة في إعادة رفات الضحايا حتى تتمكن العائلات من توديع أحبائها بكرامة».
«الوضع حرج.. نواجه خطر ارتفاع حاد في وفيات الأطفال، ليس فقط حديثي الولادة، بل أيضاً الرضع، نظراً لأن مناعتهم أصبحت أكثر ضعفاً من أي وقت مضى». وأوضح أن مناعة الأطفال منخفضة لأنهم لم يتناولوا الطعام بشكل صحيح، وفي الآونة الأخيرة، لم يتناولوا الطعام على الإطلاق ولفترة طويلة للغاية.
مساعدات
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيكون لدينا أكثر من 145 نقطة توزيع مجتمعية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 مخبزاً وجميع مواقع التغذية لدينا.
كما قال مسؤول في الأمم المتحدة: إن المنظمة الدولية ستبدأ في تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع إلى غزة غداً، وأوضح المسؤول أن المنظمة تلقت الضوء الأخضر من إسرائيل لبدء تسليم المساعدات إلى غزة اعتباراً من الأحد، وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن التفاصيل لم تعلن بعد.
قمة مرتقبة
دعا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي إلى تقديم دعمه الكامل لخطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: نتفق على وجوب أن يقدم مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للخطة ويعلن تأييده لتنفيذها. و
أضاف البيان: نشيد بقيادة الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف، وبالجهود الدبلوماسية التي بذلها الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، وبالدعم الحيوي من المنطقة لضمان تنفيذ الاتفاق. ودعت لندن وباريس وبرلين إلى تقديم حزم مساعدات إنسانية حيوية عبر وكالات الأمم المتحدة فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.