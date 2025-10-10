«الأونروا»: لدينا ما يكفي لإطعام أهالي غزة لـ 3 أشهر

أعربت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على منصة «إكس»، أن «الأونروا» لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة، مضيفاً: لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الـ 3 المقبلة.. هو انفراج للأشخاص الذين عانوا القصف والنزوح والفقد وخسارة الأحبة طوال سنتين، مشيداً بالعودة المرتقبة للمحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين إلى ذويهم.

وقالت الوكالة، إنها ما زالت تتعاون مع نحو 12 ألف موظف في غزة. وشدد لازاريني، على أن طواقم «الأونروا» ضرورية لتطبيق الاتفاق، لاسيما لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف: ينتظر أكثر من 660 ألف طفل بلهفة العودة إلى المدرسة، مشيراً إلى أن مدرسي «الأونروا» حاضرون لمساعدتهم. ودعا كل الدول الأعضاء إلى دعم «الأونروا» في عملها القاضي بمساعدة المحتاجين خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في جنيف، إن نحو 170 ألف طن من المساعدات الإنسانية في انتظار الدخول إلى القطاع.

وأضاف أنه بمجرد أن توافق السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على من يدخل إلى منطقة الحرب، يمكن إدخال هذه المساعدات للأشخاص المحتاجين. وتتضمن المساعدات أغذية وأدوية وخيماً ومساعدات عاجلة أخرى. وكان المكتب قد صرّح مطلع الأسبوع، بأن السلطات الإسرائيلية إما لم توافق على دخول 45 % من إجمالي قوافل المساعدات المسجلة، أو أعاقت وصولها منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.