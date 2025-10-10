بن غفير يهدد بإسقاط حكومة نتانياهو ويعارض وقف إطلاق النار في غزة

حذر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الخميس من أن حزب "القوة اليهودية" الذي ينتمي إليه سيسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما لم تفكك حركة (حماس) في نهاية المطاف.

وأعلن بن غفير الخميس أنه سيصوت ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه مع"حماس" برعاية الولايات المتحدة وينص على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير في بيان قبيل اجتماع حكومة نتنياهو للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن "إذا لم تُفكك حكومة حماس، أو إذا اكتفوا بالقول إنها مُفكّكة بينما هي في الواقع لا تزال قائمة تحت ستار مختلف، فإن حزب القوة اليهودية سيسقط الحكومة".