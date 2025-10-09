خليل الحية: الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 250 من أسرى "المؤبد" و1700 من معتقلي القطاع

أعلن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويقضي ببدء تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وأضاف أن العالم وقف مذهولاً أمام ما قدّمه أهالي غزة من تضحيات وصمود خلال الحرب، مؤكداً أنهم "خاضوا حرباً لم يشهد لها العالم مثيلاً، وواجهوا بطغيان العدو وبطشه ومجازره بثباتٍ لا يلين".

وقال الحية في مؤتمر صحفي، إن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي، وقدمت رداً يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، مؤكداً أن الاتفاق يشمل إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى.

وأوضح أن البنود تتضمن إطلاق سراح 250 من الأسرى المحكومين بالمؤبد، و1700 من أسرى قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب قد انتهت بشكل تام.

وأضاف الحية أن الحركة ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية لاستكمال الخطوات اللاحقة للاتفاق، متقدماً بالتقدير العميق لمصر وقطر وتركيا على دورها في الوساطة، وبـ"التقدير العظيم" لكل من اليمن ولبنان والعراق وإيران على دعمهم للشعب الفلسطيني ومشاركتهم في "الدم والمعركة".