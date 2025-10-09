ترامب: المرحلة المقبلة من الاتفاق بشأن غزة ستشهد "نزع السلاح"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأن نزع السلاح سيكون جزءاً من المرحلة الثانية من الاتفاق بشأن غزة، في ظل إصرار إسرائيل على وجوب تخلي الحركة عن سلاحها.

وقال ترامب للصحافيين أثناء اجتماع حكومي: "لن أتحدث عن الأمر لأنكم تعرفون ما هي المرحلة الثانية. لكن.. سيكون هناك نزع للسلاح"، مضيفاً بأنه ستكون هناك أيضاً "عمليات انسحاب" للقوات الإسرائيلية.

وأضاف: المرحلة المقبلة من الاتفاق بشأن غزة ستشهد "نزع السلاح". حرب غزة انتهت.. وسأتوجه إلى مصر لحضور التوقي.

وأعرب ترامب عن توقعاته أن تتوسع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة.

وحول حل الدولتين قال: لا رأي لي في حل الدولتين وأتطلع إلى "أوضاع أفضل" في غزة. سنؤسس شيئاً في غزة يمكن للناس العيش فيه.