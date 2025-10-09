ترامب: حرب غزة انتهت.. وسأتوجه إلى مصر للتوقيع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن "السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداماً".

وقال ترامب في تصريحات صحافية من مكتبه بالبيت الأبيض، إن حركة "حماس" فقدت نحو 70 ألف مقاتل، وإن "هذه الحرب ينبغي أن تتوقف"، مشيراً إلى أن "كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام".

وكشف ترامب أن الإفراج عن الرهائن سيتم يومي الاثنين أو الثلاثاء، مؤكداً أن عدة دول ستقدم أموالاً لإعادة إعمار غزة.

وأضاف أنه سيحاول التوجه إلى الشرق الأوسط قريباً، حيث ستُقام مراسم توقيع الاتفاق في مصر، موجهاً شكره لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم في الوصول إلى "هذه النتيجة الرائعة".

وأشار ترامب إلى أن الهجوم على إيران كان "مهماً للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، لافتاً إلى أن طهران "تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها".