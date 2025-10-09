ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على اتفاق بشأن غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن توقيع إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وقال: " أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها."

وتابع: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ومستدام ودائم. ستعامل جميع الأطراف بعدل!".

وقال: "إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!".