"الصحة العالمية" تقدر تكلفة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة بـ 7 مليارات دولار

قالت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق المتوسط ، إن تكلفة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، لتلبية الاستجابة الإنسانية والإنعاش المبكر، والاحتياجات طويلة الأجل.

وشددت في تصريحات لها اليوم على ضرورة رصد التمويل لهذا الاستثمار الصحي في قطاع غزة، وذلك كضروري للسلام والاستقرار اللذين يمكن أن تحققهما الصحة.

وأكدت أنه في ظل بصيص الأمل الذي يلوح في الأفق لإنهاء الحرب بعد مرور عامين، هناك أهمية ملحة للإستجابة للأزمة الإنسانية والإنتقال بسرعة لتحقيق الإنعاش، وقالت إن إعادة بناء النظام الصحي في غزة لن تنقذ الأرواح اليوم فحسب، بل ستعيد الكرامة والاستقرار والأمل في المستقبل.

وكشفت عن أن منظمة الصحة العالمية تخطط لليوم التالي للصراع منذ زمن، ولديها الآن رؤية واضحة حول هذا المسار للمضي قدما، موضحة بأن الخطوة الأولى ستكون إعادة تشغيل المستشفيات وفي الوقت نفسه مواجهة الجوع وسوء التغذية.

وأضافت المديرة الإقليمية أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يدعمون المراكز المتبقية التي تعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، ويعملون على فتح مراكز جديدة، لكن التعافي الدائم يعني إعادة بناء النظم الغذائية، واستعادة المياه النظيفة، وتعزيز الصرف الصحي وهذه أسس الصحة العامة.

ودعت المسؤولة الأممية المانحين إلى ضرورة تقديم المساعدات الطارئة اللازمة والتي من شأنها أن تلبي كامل الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتقدم الدعم المرن والقابل للتنبؤ به والمتعدد السنوات وبما يؤمن إعادة بناء البنية التحتية، ويعزز القدرات المحلية، ويسمح للمؤسسات الفلسطينية بقيادة عملية تعافي شاملة وشفافة ومستدامة.

واستعرضت الجهود التي تواصلها منظمة الصحة العالمية في غزة، مؤكدة أن المنظمة بقيت في غزة وقدمت خدماتها طوال مراحل الحرب، بل وكانت المزود الرئيسي للأدوية والإمدادات الطبية، وقدمت الدعم لأكثر من 22 مليون علاج وجراحة.