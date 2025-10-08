إسرائيل تحيي «7 أكتوبر» بتصعيد في غزة والضفة

نفذ الجيش الإسرائيلي حزاماً نارياً في مدينة غزة، أمس، الذي يصادف الذكرى الثانية لبدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، حيث صعد غاراته وقصفه المدفعي وتفجير العربات المفخخة مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى في مناطق متفرقة بالقطاع الفلسطيني المحاصر، فيما شهدت الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات.

وتحدث شهود عيان عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وإطلاق نار يشنه الجيش الإسرائيلي على شمال خان يونس، تزامناً مع تكثيف حركة الطيران الحربي في أجواء المدينة.

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 15 فلسطينياً برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، منذ فجر أمس، بينهم طفل لا يتعدى عمره سنة واحدة.

كما شهدت الضفة الغربية، منذ فجر أمس، اقتحامات إسرائيلية ومواجهات أسفرت عن إصابة فلسطينيين. واقتحمت قوات الجيش أحياء وبلدات في مدن قلقيلية وطولكرم وجنين شمالي الضفة، وأخرى في وسطها بينها رام الله فضلاً عن جنوبها.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية قرب جنين شمالاً. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.

وأضافت المصادر أن عدداً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، حيث أطلق الجيش الرصاص الحي بشكل مباشر على المواطنين.

وفي المنطقة نفسها اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة رمانة غرب مدينة جنين، وفقاً لمصادر محلية.

وفي شمال الضفة أيضاً، أفادت مصادر محلية بأن قوات من الجيش اقتحمت محيط مفترق البلعاوي في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم. وفي مدينة قلقيلية ذكرت مصادر محلية أن جنوداً إسرائيليين داهموا منزل أسير، وخلعوا أبواب منزل آخر خلال اقتحامهم حي كفر سابا.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة طمون جنوب طوباس، وذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس نفسها.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بأن شاباً فلسطينياً أصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طوباس.

وفي رام الله، أغلق الجيش جميع مداخل المدينة وشن حملة دهم واعتقالات وتخريب استمرت ساعات عدة.

وفي جنوب الضفة أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الجيش خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.