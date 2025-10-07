إسرائيل ترحل دفعة جديدة من نشطاء «أسطول الصمود»

أعلنت إسرائيل، أمس، ترحيل 171 ناشطاً إضافياً من أسطول الصمود العالمي، الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة «إكس» إن 171 من الناشطين من الأسطول، من بينهم غريتا تونبرغ، تم ترحيلهم من إسرائيل إلى اليونان وسلوفاكيا، وأضافت أن المرحلين يحملون جنسيات عدد من الدول، بينها اليونان، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد، والمملكة المتحدة.

وظهرت تونبرغ إلى جانب امرأتين أخريين وهن يسرن مرتديات زياً رمادياً خاصاً بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب صور نشرتها الوزارة التي لم تحدد المطار حيث تم التقاطها.

وأكدت الوزارة لوكالة، أن 138 ناشطاً من الأسطول ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية وصول 161 من الناشطين الإضافيين الـ171 إلى مطار أثينا الدولي. وجاء في بيان مقتضب أصدرته أن رحلة خاصة «حطت في أثينا، على متنها المواطنون اليونانيون الـ27 الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي و134 مواطناً من 15 دولة أوروبية».

إلى ذلك، قال منظمون لأسطول المساعدات المتجه إلى غزة إن المشاركين في الأسطول تعرضوا لإساءات جسدية ولفظية، وقالت لبنى توما، وهي محامية تمثل أسطول الصمود العالمي، في مؤتمر صحفي بُث على تطبيق إنستغرام، إن المشاركين قالوا إنه تم احتجازهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم تحت أشعة الشمس الحارقة، وأضافت أنه تم إجبار البعض على الركوع، بينما كانوا يتعرضون للإهانة والإذلال، وتم استهداف النساء بشكل خاص كأهداف للإذلال اللفظي، وأبلغت إحدى الناشطات المشاركات عن تعرضها للركل في الرأس. ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها أكاذيب، مدعية إن حقوق جميع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين تم احترامها بالكامل.

بدوره، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، أنه لا يزال هناك 14 ألمانياً ضمن النشطاء الموجودين قيد الاحتجاز في إسرائيل، وأوضح الناطق أن القانون الإسرائيلي ينص على ضرورة عرض المحتجزين على قاضٍ خلال 96 ساعة، وأردف: «نفترض أنهم سيرحَّلون إلى ألمانيا بعد ذلك بفترة وجيزة جداً».

وفيما رجحت لجنة خبراء في القانون داعمة لأسطول الصمود ترحيل بقية التونسيين، وعددهم 15، من قبل السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تدعم البريطانيين المحتجزين في إسرائيل ضمن أفراد الأسطول. وقال ناطق باسم الوزارة: ندعم عدداً من البريطانيين المحتجزين في إسرائيل، ونحن على تواصل مع السلطات المحلية.