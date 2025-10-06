عائلات الرهائن تطالب بمنح ترامب جائزة السلام لإنهاء حرب غزة

دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين يوم الاثنين إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام تقديراً لـ "عزمه على تحقيق السلام" في الشرق الأوسط.

وبعث المنتدى برسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أوردت أن ترامب "جعل ما كان يُقال إنه مستحيل، ممكناً".

وأضاف المنتدى في بيان نقل فيه مضمون الرسالة: "نحثّكم بشدة على منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، لأنه تعهد أنه لن يهدأ ولن يتوقف حتى يعود كل رهينة إلى منزله".

وتابع: "في هذه اللحظة بالذات، هناك خطة شاملة للرئيس ترامب تُعنى بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء هذه الحرب المروعة، وهي مطروحة على الطاولة".

واعتبر المنتدى أنه خلال الأشهر الفائتة، لم يدفع أي زعيم أو منظمة باتجاه السلام حول العالم أكثر من ترامب.

تأتي هذه الدعوة في وقت بدأت فيه مساء الاثنين مباحثات غير مباشرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في مصر، تستند إلى خطة مؤلفة من 20 بنداً كان الرئيس الأمريكي أعلنها الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كما أفصح ترامب عن رغبته في نيل جائزة نوبل للسلام، لكن خبراء يرون أن فرصه في ذلك ضعيفة.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه نجح في إنهاء "ست أو سبع حروب" خلال الأشهر الماضية.